Един е загинал и 11 са ранени при нападение с дронове близо до Киев

Разрушения в Киев след руски атаки. СНИМКА: АРХИВ/ Екс на Володимир Зеленски

Най-малко един човек загина, а 11 души, в това число и дете, бяха ранени при нападение с дронове тази нощ близо до Киев, съобщиха властите, цитирани от Франс прес и БТА.

Микола Калашник, ръководител на военната администрация в Киевска област, съобщи в "Телеграм", че "вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница". Той каза, че това е нова офанзива на руски дронове след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица.

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар. Гасенето на възникналия пожар продължава. Броят на жертвите може да се увеличи, предупреди Калашник, цитиран от Укринформ.

"На място работят медици и психолози. Предоставя се цялата необходима помощ", допълни той.

