Папа Лъв пристига в Ливан, ще отправи призив за мир

Папа Лъв Четиринадесети ще пристигне днес в Ливан, където ще отправи призив за мир в страната, станала обект на израелски въздушни удари, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Това е втората и последна спирка от първото му задгранично пътуване след избирането му за глава на Римокатолическата църква.

Преди посещението си в Ливан той беше на визита в Турция, където каза, че бъдещето на човечеството е застрашено заради необичайно големия брой военни конфликти по света. Той остро осъди насилието, което се извършва в името на религията.

Папата трябва да кацне на международното летище "Харири" в Бейрут, след което ще се срещне с президента и премиера и ще произнесе реч пред националните лидери.

Ливан е страната с най-голям дял християни в Близкия изток и е силно засегнат от разрастването на конфликта в Газа. Израел и "Хизбула" влязоха в ожесточени сблъсъци, които доведоха до тежка израелска офанзива.

Лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви в петък, че се надява посещението на папата да помогне за прекратяване на израелските нападения.

