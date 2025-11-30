ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин за насърчаването на самореволюцията на ККП

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В брой 23 на списание „Циушъ", който ще излезе на 1 декември, ще бъде публикувана новата статия на китайския лидер Си Дзинпин, озаглавена „Пет важни сфери за насърчаване на самореволюцията на ККП". Това съобщава КМГ.

В текста Си Дзинпин подчертава, че самореволюцията на Китайската комунистическа партия (ККП) е решаваща за това тя да избегне историческите цикли на възход и падение.

Той посочва, че всеобхватното управление на партията представлява важен опит в процеса на самореволюция в съвременната епоха. Според него, наред с ясните концепции за самореволюция, основно значение имат практическите действия за нейното реализиране.

В статията Си Дзинпин набелязва пет ключови области, в които партията трябва да насърчи самореволюцията: да се задълбочи разбирането на концепцията за самореволюция, членовете и кадровите работници да укрепят партийната си съзнателност, да се подобри стандартизираното функциониране на властта, да се усъвършенстват строгият надзор и прилагането на дисциплинарни мерки и да се засилят отговорността за управлението на партията и нейните надзорни функции.

Тези идеи подчертават важността на вътрешната реформа и дисциплината като основни инструменти за укрепване на партията в съвременната политическа среда на Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

