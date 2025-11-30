ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайската народна банка потвърди, че забраната за търговия с виртуални валути в страната остава в сила

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка (КНБ) няма да променя забраната за търговия с виртуални валути и ще продължи да се бори със свързаните с нея незаконни финансови дейности. Това съобщава КМГ.

Това се казва в съобщение на банката, изпратено до неотдавнашна среща, посветена на борбата със спекулациите с виртуални валути. На срещата бе отправено предупреждение за възраждане на спекулативната търговия и престъпните дейности, свързани с виртуални валути, както и за новите предизвикателства, които това създава за предотвратяването на финансови рискове.

На срещата беше потвърдено, че виртуалните валути нямат същия правен статут като фиатните, нямат статут на законно платежно средство и не трябва да се разпространяват или използват на пазара. Отбелязано бе, че всички бизнес дейности, свързани с виртуални валути, се считат за незаконни финансови операции.

По отношение на стейбълкойните, на срещата беше подчертано, че понастоящем те не отговарят на изискванията за идентификация на клиентите и контрол срещу прането на пари. В резултат на това те носят рискове от измами с набиране на средства, незаконни трансгранични преводи на средства и други подобни дейности.

На срещата беше отправен призив за засилена междуведомствена координация, подобряване на регулаторните политики и правни рамки, както и за засилено наблюдение на информационните и капиталовите потоци.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

