Гръцкият министър на финансите Пиеракакис обяви кандидатурата си за председател на Еврогрупата

Министърът на икономиката и финансите на Гърция Кириакос Пиеракакис е представил кандидатурата си за председател на Еврогрупата. Същото е направил и вицепремиерът и министър на бюджета на Белгия, отговарящ за административната рационализация, Винсент ван Петегем. Според съобщението на Съвета, изборът на новия председател ще се състои на следващото заседание на Еврогрупата на 11 декември, съобщи за БТА агенция АНА-МПА.

Председателят се избира с обикновено мнозинство от министрите от Еврогрупата, в съответствие с Протокол 14 от Договора за Еврогрупата, т.е. с най-малко 11 от 20 гласа.

Ако никой от кандидатите не получи обикновено мнозинство в края на първия кръг на гласуването, кандидатите ще имат възможност да оттеглят кандидатурите си. Гласуването ще продължи, докато не бъде постигнато обикновено мнозинство за един от кандидатите.

Всеки министър, отговарящ за финансите на държава членка от еврозоната, може да бъде избран за председател на Еврогрупата. Кандидатът трябва да е действащ член на Еврогрупата към момента на избора. Председателят се избира за мандат от две години и половина, като мандатът може да бъде подновен.

Еврогрупата е неформален орган, създаден през 1997 г., в който министрите от държавите членки на еврозоната обсъждат въпроси, свързани с общите отговорности на техните страни по отношение на еврото. Основната ѝ задача е да осигурява тясно сътрудничество между държавите членки на еврозоната в областта на икономическата политика. Тя също така има за цел да насърчава условията за по-силен икономически растеж и отговаря за подготовката на срещите на Евросъвета и за последващите действия. Обикновено се събира веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси.