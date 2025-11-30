ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи фермери в Гърция заплашват да блокира...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21815649 www.24chasa.bg

Над 500 станаха жертвите на убийствените порои в Югоизточна Азия

2128
Бедствие в Индонезия Снимка: Екс/ @firehorse249791

Броят на загиналите при наводнения и свлачища, предизвикани от проливните дъждове в Югоизточна Азия, надхвърли 500 души, като спасителните и хуманитарните операции продължават, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица, а в Малакския проток се е образувала рядка тропическа буря. В Индонезия са загинали 336 души, в Тайланд загиналите са 170, а двама са загинали в Малайзия.

Въпреки че водите постепенно се оттеглят, спасителите все още трудно достигат до редица пострадали райони. По официални данни над 4 милиона души са засегнати, от които близо 3 милиона в Южен Тайланд и 1,1 милиона в Западна Индонезия.

Отделно в Шри Ланка 153 души загинаха при наводнения и свлачища Бенгалския залив, 191 са в неизвестност, а над половин милион жители са пострадали.

В Индонезия екипите за помощ използват хеликоптери, за да доставят храна и вода на откъснати общности на остров Суматра, където свлачища и наводнения опустошиха три провинции.

Според властите има сигнали и за разграбване на хранителни пакети в други райони, където отчаяни хора търсят храна и вода. Официално 289 души все още са в неизвестност, а 213 000 са разселени.

В съседна Малайзия около 24 500 души все още се намират в евакуационни центрове, съобщи националната служба за бедствия. Метеоролозите отмениха вчера предупрежденията за тропическа буря и продължителни дъждове и прогнозират по-ясно време за по-голямата част от страната.

Бедствие в Индонезия Снимка: Екс/ @firehorse249791

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България