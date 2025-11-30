Израел уби четирима палестинци, излизащи от тунел в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима палестинци бяха убити снощи при сблъсък близо до град Рафах в южната част на ивицата Газа, заявиха израелските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Военните казаха, че израелските сили са "елиминирали четирима терористи, които излезли от подземна инфраструктура". Те били убити в операция, координирана с израелските военновъздушни сили.

Израелски медии съобщиха, че десетки бойци на "Хамас" са хванати в капан в тунел в район, който съгласно действащото споразумение за прекратяване на огъня е под контрола на Израел. Разговорите за осигуряване на безопасното изтегляне на бойците са били безрезултатни, казват медиите.

Израелските въоръжени сили казаха, че ще продължат да "отстраняват всяка непосредствена заплаха".

Споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври тази година, припомня БТА. Повече от 350 палестинци са били убити оттогава в анклава по информация на контролираните от "Хамас" здравни власти. Няколко израелски войници също бяха убити.