И самолетът на папа Лъв XIV бил от тези с проблеми със софтуера на „Еърбъс“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И самолетът на папа Лъв XIV се оказа засегнат от проблемите на „Еърбъс" със слънчевата радиация. Техник е бил изпратен от Рим до Истанбул, за да смени компонент и да извърши актуализация на софтуера на папския „Еърбъс А 320", съобщи Ватикана.

Журналистите, пътуващи с папата, са били информирани, че работата е завършена в събота следобед.

Лъв XIV пристигна с този самолет в Турция и днес пътува до Ливан. Моделът е А320 Нео и се оказал в списъка с над 6000 машини, които се нуждаят от ремонт, пише Нова.

Големите авиокомпании засега твърдят, че обновяването на софтуера ще стане без да бъде нарушен авиотрафика. Засега наистина няма големи проблеми по летищата в света.