146 са вече жертвите при пожара в Хонконг

1212
Хората се редят на брега на реката, за да положат цветя пред импровизирания мемориал в памет на жертвите на смъртоносния пожар в жилищния комплекс Снимка: Ройтерс

Властите в Хонконг казаха, че броят на жертвите при пожара в жилищен комплекс вече е 146, след като са били открити още тела, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Шук-ин Цан от хонконгската полиция заяви пред репортери днес, че 100 души все още са в неизвестност. Властите последно бяха съобщили за 128 загинали.

Седем от осемте сгради в жилищния комплекс "Ван Фук Корт" бяха обхванати от пожар, който избуха в сряда следобед и беше окончателно потушен в петък сутринта.

Полицейското подразделение за идентифициране на жертвите досега е претърсило четири от сградите. Междувременно много хора днес поднасят букети от бели рози, карамфили, лилии и други цветя пред импровизирания мемориал на мястото на трагедията.

Хиляди жители на града посетиха жилищния комплекс, за да отдадат почит на загиналите и да дарят помощи за хората, които са загубили всичко в пожара.

Хората се редят на брега на реката, за да положат цветя пред импровизирания мемориал в памет на жертвите на смъртоносния пожар в жилищния комплекс Снимка: Ройтерс

