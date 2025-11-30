Римската публика остана без дъх пред ритмите на български и италиански музиканти (Видео, снимки)

Ансамбъл „Нубрас" заедно с Дияна Василева, Кирил Бележков и Борислав Гълъбов омаяха с общия си концерт

Цялата римска зала „Биавати", която беше изпъленна до крайност за концерта на 29 ноември на ансамбъл „Нубрас и на трима български музиканти, подскачаше неудържимо в ритъма на музиката им. Български фолклор, балкански ритми, джазелементи и класически мелодии се вляха в един мощен порой, който взриви от емоции публиката. Енергията на двучасовия концерт се превърна в едно от онези редки музикални преживявания, за които публиката разказва още дълго след края им. Ансамбъл „Нубрас" -венецианката Джулия, испанката Карла, Джорджо от Тренто, римлянинът Джовани, Игор от Пулия, неаполитанецът Нино и румънката с ромски произход Роксана, заедно с българските музиканти Дияна Василева, Борислав Гълъбов и Кирил Бележков, представиха програма, която сближи светове, култури и поколения. Римляните не само слушаха, а и танцуваха.

Още от първите минути стана ясно как изпълненията на гъдулка, кавал, гайдa, акордеон, примесени с тези на саксофона, цигулките, контрабаса и ударните иснтрументи, са като вълшебна феерия от различни култури и традиции. Българските инструменти внесоха древност и сурова красота, италианските -импровизационна свобода и съвременна чувствителност. Над всичко това се извисиха вибриращият глас на Дияна Василева и мощният тембър на Роксана Ене -различни като произход, но сродни по сила и емоция. Публиката в залата реагираше инстинктивно: хората следваха ритъма, ръкопляскаха, надигаха се от местата си и накрая, водени от музиката, започнаха да танцуват български хора в спонтанен, радостен кръг.

Концертът в Рим беше кулминацията на дни, изпълнени с музикални събития. На 26 ноември международният състав гостува в ефира на националното италианско радио Раи Тре с 80-минутно живо изпълнение в програмата „Стаята на музиката". Звукозаписното студио на националното радио се превърна в сцена, на която кавал, гъдулка, гайда и джазови инструменти се редуваха с разговори и импровизации. Ден по-късно, на 27 ноември, групата участва във фестивала H/Earthbeat във Флоренция, където отново взриви от емоции публиката в театъра.

„Нубрас" е ансамбъл с особена история. Италианската група печели през 2023 г. гранта Culture Moves Europe, благодарение на който записва своя първи албум Bulgarian Routes именно в България. Музикалното им приятелство с българските изпълнители започва още през 2022 г. в Стара планина -в Чипровци и по време на Националния фолклорен фестивал в Копривщица, където Джулия Анита Бари и Джорджо Гадоти за първи път свирят заедно с Борислав Гълъбов и Кирил Бележков. Така постепенно възниква идеята за проект, който да събере традиции, импровизация, балкански мотиви и италианска чувствителност в един нов музикален език.

Благодарение на Българския културен институт в Рим тримата български музиканти дойдоха в Италия за своето музикално приключение, което се превърна в диалог между културите. Гласът на Дияна Василева, познат от „Мистерията на българските гласове", внесе дълбочина и характер. Гъдулката на Борислав Гълъбов сякаш отваряше врати към различни пластове от традицията. Кавалът на Кирил Бележков добавяше широки мелодични линии, изпълнени с атмосфера и простор.

От своя страна, всеки от артистите в „Нубрас" внесe своя собствен музикален свят: двете цигулки на Джулия Анита Бари и Карла Мулас, акордеонът на Нино Конте, контрабасът на Игор Легари, перкусиите на Джовани Ло Кашо, многоликият инструментариум на Джорджо Гадоти и вокалното присъствие на Роксана Ене. Всички те излязоха на сцената в Рим не като отделни изпълнители, а като органично цяло.

Публика изживя една вечер, която успя да бъде едновременно концерт, културна среща и празник.