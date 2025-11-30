ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник по възстановяването и инвестициите

Оксана Маркарова СНИМКА: Wikimedia Commons/ Tia Dufour

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че назначава бившия украински посланик в САЩ Оксана Маркарова за свой нов съветник по възстановяването и инвестициите, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите", написа той в „Екс"

„Освен основната цел да защитим нашата независимост и ежедневната работа за осигуряване на оцеляването на Украйна, имаме и дългосрочна цел: Да дадем на Украйна възможност да се възстанови след сраженията и да възобнови нормалното си икономическо развитие", добави Зеленски.

