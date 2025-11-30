Полският президент отмени среща с Орбан при предстоящата си визита в Унгария за среща на Вишеградската четворка

Полският президент Карол Навроцки няма да се среща с унгарския премиер Виктор Орбан при предстоящата си визита в Унгария за среща на Вишеградската четворка, заяви днес в социалната мрежа "Екс" ръководителят на президентската служба за международна политика Марчин Пшидач, цитиран от полската национална телевизия и БТА.

Пшидач поясни, че причината за президентското решение е скорошната визита на Орбан в Москва и нейният контекст. Унгарският премиер се срещна в петък в Москва с руския президент Владимир Путин.

"Президентът Карол Навроцки последователно се изказва в подкрепа на намирането на реални начини за слагане на край на войната в Украйна, която бе започната от Руската федерация", каза още Марчин Пшидач.

"Като се базира в политиката си на наследството на президента Лех Качински, който подчертаваше, че сигурността на Европа зависи от солидарността, включително в енергийната сфера, и във връзка с осъществената от премиера Виктор Орбан визита в Москва и нейния контекст, президентът Карол Навроцки реши да ограничи програмата си за посещението в Унгария изключително до участие в президентската среща на Вишеградската група в Естергом", заяви представителят на президентската администрация.

Пшидач каза, че Навроцки ще обсъди с президентите на Чехия, Словакия и Унгария сигурността и сътрудничеството в региона на Средна Европа.

Президентската среща на Вишеградската четворка ще бъде в сряда в унгарския град Естергом. Планираше се в четвъртък Навроцки да осъществи и официално посещение в Будапеща, в рамките на което да се срещне с унгарския президент Тамаш Шуйок и с унгарския премиер Виктор Орбан, пояснява полската национална телевизия.