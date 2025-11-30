Папа Лъв XIV посети арменската общност в Истанбул и се срещна с бащата на 15-годишно момче, чието убийство предизвика силни реакции

В последния ден на посещението на папа Лъв XIV в Турция по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Светият отец гостува на общността на арменците в Истанбул, пише БТА.

По информация на списвания на арменски и турски език вестник "Агос" папата е бил посрещнат с церемония и религиозни химни от патриарха на арменците в Турция Сахак Машалян, членовете на Духовния съвет и много миряни в патриаршеската църква "Дева Мария" в квартал Кумкапъ в Истанбул.

"Ваше Светейшество, арменската общност в Турция продължава да съществува, малка, но жизнена. Нашите църкви, училища и фондации продължават да функционират с вярност и любов. Като верни синове на древната Арменска църква, ние сме лоялни граждани на тази страна; като добре защитено малцинство, ние се радваме на религиозна свобода и държавна подкрепа. Във времена на трудности и надежди винаги сме чувствали солидарността на нашите събратя християни – православни, католици и протестанти. Вашето присъствие тук днес е дълбока демонстрация на тази солидарност", е заявил арменският патриарх в приветствието си.

От своя страна Папа Лъв XIV е подчертал, че посещението му в Турция е по повод отбелязването на никейския Символ на вярата и че Църквата отбелязва 1700-годишнината от Никейския събор, като е добавил, че посещението напомня на Църквата за единството, което е съществувало между Изтока и Запада в ранните векове.

„Трябва също да черпим вдъхновение от опита на ранната Църква, за да възстановим пълното единство. Това единство не означава обединение или господство; напротив, то означава размяна на даровете, които нашите църкви са получили от Светия Дух за слава на Бог Отец и за изграждане на тялото Христово", е заявил папата, цитиран от вестник "Агос".

Турските медии съобщиха също, че сутринта папата е приел бащата на убитото 15-годишно момче Матия Ахмет Мингузи, който бе намушкан с нож в квартал Кадъкьой в Истанбул през януари т.г.

След срещата, която се е състояла в католическата резиденция в Харбие, бащата Андреа Мингузи разказа пред турските медии, че срещата е била осъществена по искане на семейството.

„Ахмет направи и това; именно Ахмет ме събра с папата. Помолих Светия отец да благословят сина ни Матия Ахмет и семейството ни. Най-голямото ни желание е паметта му да продължи да вдъхновява хората за мир, разбирателство, състрадание. Помолих ги също да се молят за братската мисия, която изпълняваме", каза бащата пред „Сон хабер", плачейки.

Източници посочват, че срещата не е била предварително обявена в програмата на папата.

Убитото момче е от смесен брак на италиански шеф готвач и турска музикантка, челистката Ясемин Акънджълар. 15-годишният младеж бе намушкан с нож посред бял ден от двама криминално проявени младежи и почина от раните си в болницата. Престъплението предизвика буря от негодувание сред обществото и съчувствие към семейството.

На съдебното заседание миналия месец съдът постанови по 24 години затвор за двамата извършители, което е най-високата наказателна мярка според турското законодателство, но няколко други младежи, за които се твърди, че са били наоколо и за които се смята, че също са имали участие в престъплението, бяха освободени.

Това предизвика безпокойство сред обществото, тъй като се смята, че подстрекателите на убийството остават неразкрити.

От Истанбул папата отпътува за столицата на Ливан Бейрут, където според турските медии се очаква 120 хиляди души да посрещнат Светия отец.

Турски медии посочват, че посещението на папа Лъв XIV в Турция е било проследено с много голямо внимание и от страна на гръцките медии.