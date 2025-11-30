Швейцарците отхвърлят с голямо мнозинство предложения данък за свръхбогатите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гласоподавателите в Швейцария отхвърлят с голямо мнозинство предложения 50-процентов данък за наследените богатства в размер от 50 млн. шв. франка (62 млн. щ .д.) и повече. Това сочи първата оценка на обществената радио-телевизионна мрежа Ес Ар Еф, цитирана от Ройтерс и БТА.

Очаква се срещу този "данък за свърхбогатите" да са гласували 79 процента от избирателите.

Предложението бе направено от младежкото крило на лявата Социалдемократическа партия с цел да се наберат средства за финансиране на проекти за намаляване на влиянието на климатичните промени. Отхвърлянето му бе очаквано, след като в най-новите проучвания две трети от анкетираните се изказаха срещу него.

Банковите среди внимателно следиха вота като своеобразен тест за настроенията за преразпределение на богатството в Швейцария, след като други страни като Норвегия повишиха своите данъци за големите състояния или обсъждат подобни мерки.

В Швейцария се намират някои от най-скъпите градове в света и в местната политика се усеща все по-силно влиянието на недоволството на гражданите срещу цената на живота.

Противници на гласуваната днес инициатива твърдят, че одобрението на такава мярка би накарало множество богати хора да напуснат Швейцария, което ще намали общите данъчни приходи.

Швейцарското правителство призова гражданите да отхвърлят предложението.