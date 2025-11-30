ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хедър Милс, екс Маккартни: Когато бяхме с Пол на г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21816915 www.24chasa.bg

Швейцарците отхвърлят с голямо мнозинство предложения данък за свръхбогатите

1256
Швейцария. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Гласоподавателите в Швейцария отхвърлят с голямо мнозинство предложения 50-процентов данък за наследените богатства в размер от 50 млн. шв. франка (62 млн. щ .д.) и повече. Това сочи първата оценка на обществената радио-телевизионна мрежа Ес Ар Еф, цитирана от Ройтерс и БТА.

Очаква се срещу този "данък за свърхбогатите" да са гласували 79 процента от избирателите.

Предложението бе направено от младежкото крило на лявата Социалдемократическа партия с цел да се наберат средства за финансиране на проекти за намаляване на влиянието на климатичните промени. Отхвърлянето му бе очаквано, след като в най-новите проучвания две трети от анкетираните се изказаха срещу него.

Банковите среди внимателно следиха вота като своеобразен тест за настроенията за преразпределение на богатството в Швейцария, след като други страни като Норвегия повишиха своите данъци за големите състояния или обсъждат подобни мерки.

В Швейцария се намират някои от най-скъпите градове в света и в местната политика се усеща все по-силно влиянието на недоволството на гражданите срещу цената на живота.

Противници на гласуваната днес инициатива твърдят, че одобрението на такава мярка би накарало множество богати хора да напуснат Швейцария, което ще намали общите данъчни приходи.

Швейцарското правителство призова гражданите да отхвърлят предложението.

Швейцария. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България