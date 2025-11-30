Украйна и Норвегия подписаха споразумение за съвместно производство на дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал и норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик подписаха споразумение за съвместно производство на украински дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Шмигал съобщи за споразумението във "Фейсбук".

"Украйна и Норвегия съвместно ще произвеждат украински дронове. Подписах съответния документ с норвежкия министър на отбраната Торе Сандвик. Това е важна стъпка, която ще ни позволи да разширим възможностите си и да засилим отбраната на Украйна", отбеляза Шмигал.

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета.

"Украйна ще сподели опита си и иновациите си с Норвегия. В замяна, ние ще получим силна производствена линия, която ще снабдява нашите войници със съвременни дронове, както и изследователско и дизайнерско сътрудничество с водещи норвежки институции", подчерта Шмигал.

Той благодари на Норвегия, че подкрепя Украйна, и каза, че това е образцов проект на сътрудничество.