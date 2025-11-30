ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хедър Милс, екс Маккартни: Когато бяхме с Пол на г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21816964 www.24chasa.bg

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за съвместно производство на дронове

1288
Украинският министър-председател Денис Шмигал Снимка: Twitter/@Kabmin_UA_e

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал и норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик подписаха споразумение за съвместно производство на украински дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Шмигал съобщи за споразумението във "Фейсбук".

"Украйна и Норвегия съвместно ще произвеждат украински дронове. Подписах съответния документ с норвежкия министър на отбраната Торе Сандвик. Това е важна стъпка, която ще ни позволи да разширим възможностите си и да засилим отбраната на Украйна", отбеляза Шмигал.

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета.

"Украйна ще сподели опита си и иновациите си с Норвегия. В замяна, ние ще получим силна производствена линия, която ще снабдява нашите войници със съвременни дронове, както и изследователско и дизайнерско сътрудничество с водещи норвежки институции", подчерта Шмигал.

Той благодари на Норвегия, че подкрепя Украйна, и каза, че това е образцов проект на сътрудничество.

Украинският министър-председател Денис Шмигал Снимка: Twitter/@Kabmin_UA_e

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България