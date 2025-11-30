Германски министър разкритикува насилието от на протестиращи при учредяването на крайнодясна организация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на вътрешните работи на западногерманската провинция Хесен Роман Посек отправи остри критики заради проявите на насилие по време на учредяването на „Поколение Германия" (ПГ) – новата младежка организация на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ), съобщи ДПА, цитирана от БТА. Събитието беше съпроводено от масови демонстрации на противници на АзГ. Посек похвали действията на полицията по време на демонстрациите.

„Без полицията в Гисен щяхме да видим най-лошите актове на насилие и условия, подобни на гражданска война", заяви той.

Десетки хиляди протестиращи се събраха, блокирайки пътища към университетския град с населени от около 90 000 жители в опит да осуетят учредяването на ПГ.

Посек заяви, че благодарение на разполагането на значителни полицейски сили, полицията е гарантирала свободата на събранията и физическата безопасност на всички участници.

Министърът, член на консервативния Християндемократически съюз, заяви, че е обезпокоен от някои от протестите.

„Дори повечето демонстранти да са били мирни, имаше значителен потенциал за насилие", каза той, добавяйки, че актовете на насилие са в полза на „Алтернатива за Германия".

АзГ създаде нова организация, наречена „Поколение Германия", която да наследи вече разпуснатата организация „Млада алтернатива". „Млада алтернатива" беше разпусната след решение на партийната конференция през март, след като беше включена в списъка с екстремистки организации от федералната разузнавателна агенция на Германия.