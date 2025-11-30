"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производствената активност в Китай се е свила за осми пореден месец през ноември, докато услугите отбелязват забавяне на растежа, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Индексът на мениджърите по доставките (PMI) в производството се е повишил до 49,2 пункта през ноември от 49 през октомври, сочи проучването на китайската Национална статистическа служба, публикувано днес.

Показателят остава под границата от 50 пункта, която разделя свиване от растеж. Данните отговарят на прогнозата на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за ниво от 49,2 пункта.

Нивото на производствената активност отразява трудностите на производителите да поддържат възстановяването след ковид пандемията и на фона на търговската война със САЩ, която засили натиска върху бизнеса.

Производството забавя темпото, като съответният подиндекс достигна 50,0 на сто.

Подиндексите за новите поръчки и новите експортни поръчки са се подобрили в сравнение с октомври, но останават под 50 пункта.

Въпреки че производството е продължило да се забавя през ноември, „поддържаме мнението си, че правителството може да отложи приемането на значителни политически мерки за подкрепа до първото тримесечие на следващата година, тъй като тазгодишната цел за растеж изглежда постижима", посочва икономистът от „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) Ютин Ян.

Целта на правителството за икономическия растеж за 2025 г. е темп от около 5 процента, припомня Ройтерс.