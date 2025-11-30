ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарците отхвърлиха на референдум идеята жените да преминават през военна служба

1436
Военна служба за жени, снимката е илюстративна. Снимка: ПИКСБЕЙ

Швейцарците решително отхвърлиха днес на референдум идеята жените да преминават през военна служба, участие в екипи за гражданска защита или подобни организационни форми, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Официални резултати от референдума показват, че повече от половината от швейцарските кантони отхвърлят идеята недвусмислено. Инициативата пропада, защото, за да бъде одобрена, тя се нуждае от подкрепата на мнозинството от гласоподавателите и кантоните.

Поддръжниците на плана за военната служба се надяваха, че той ще засили обществената сплотеност, като създаде нови работни места в сектори като опазването на околната среда, продоволствената сигурност и полагането на грижи за възрастните хора.

Предложението бе направено в момент, в който други европейски страни намират начини да укрепят въоръжените си сили с оглед на засилващите се опасения за потенциала на Русия да бъде заплаха.

Младите мъже в неутрална Швейцария вече са задължени да преминават през военна служба или да участват в екипи за гражданска защита.

