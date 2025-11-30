Как Доналд Тръмп злоупотребява с властта, за да трупа милиони долари

След преизбирането на Доналд Тръмп преди година предупрежденията, че използването на президентската му власт за прокарване на лични интереси ерозира американската демокрация, стават все по-силни. Това, което е по-малко разбирано – и може би дори по-опасно – е щетите, които това нанася навсякъде другаде, пише "Гардиън".

Най-големите синове на Тръмп, Дон-младши и Ерик, официално пазители на семейния бизнес, провеждат глобална блиц кампания за сключване на сделки. Те са започнали строителството на нови голф игрища, получили са разрешение за нови небостъргачи, отдали са под наем марката Trump, а в криптовалутите са се захванали с начинание с капацитет да донесе повече печалба от всичко, което е било правено досега.

Те настояват, по думите на Ерик, че има „огромна стена" между това печелене на пари и позицията на баща им като най-могъщия жив човек. „Нищо, което правя, няма нищо общо с Белия дом", каза Ерик наскоро пред CNN.

Но Кристофър Харисън, висш служител по външната политика при президента Джордж У. Буш, който сега ръководи антикорупционна организация, наречена Dekleptocracy Project, е сред тези, които обвиняват Тръмп, че управляват система „плащане за игра", която облагодетелства тези, които правят бизнес със семейството на президента. Такъв подход може да бъде манипулиран, каза той, особено от съперничещи си сили като Китай. Той каза: „Тръмп сбъдна най-смелите мечти на авторитарните лидери."

Въпреки твърденията за конфликт на интереси, не са доказани изрични „услуги за услуга". Но бизнес интересите на Тръмп повдигат въпроси относно отменени присъди, трансфер на чувствителни технологии, облекчени тарифи, сключени съюзи. Ако нещо от това създаде впечатление за злоупотреба с публична длъжност за лична изгода – известна като корупция – експертите по етика се опасяват, че това подканва други владетели да направят същото.

По време на първия мандат на Тръмп основната грижа беше дали чуждестранни владетели ще наемат скъпи апартаменти във вашингтонския хотел на Тръмп като начин да вложи пари в джоба си. Той обеща, че няма да има семейни бизнес сделки в чужбина. Това обещание вече е отхвърлено. И въпреки че президентът е вложил дяловете си в семейния бизнес в тръст, финансовите му разкрития показват, че печалбите все още текат към него.

Най-естествените съюзници на Тръмп – първо в бизнеса, а сега и в политиката – отдавна са владетелите на петромонархиите в Персийския залив, които не виждат разлика между интересите на своите щати и тези на своите семейства.

От миналата година бизнесът на Тръмп в региона се ускори. Голф игрище в Оман; апартаменти в Дубай се продават. Чък Шумер, лидерът на демократите в Сената, заяви, че пътуването на Тръмп до Близкия изток през май е изглеждало „по-малко като президентско посещение и по-скоро като лично бизнес начинание".

В Катар сделка за голф курорт с държавна компания през април беше последвана през следващия месец от дарението на „летящ дворец", който Тръмп да използва като Air Force One, а през октомври той изпрати американски войски за защита на малката държава от Персийския залив. В Саудитска Арабия, където вече са в ход нови проекти за голф и хотели, през ноември се появиха новини за още едно потенциално начинание – в проект, ръководен от престолонаследника Мохамед бин Салман – дни преди Тръмп да се съгласи да продаде изтребители F-35 на кралството.

Джаред Кушнер, зетят на Тръмп и нерядко дипломатически пратеник, каза наскоро: „Това, което хората наричат ​​конфликт на интереси... аз го наричам опит и доверени взаимоотношения, които имаме по целия свят." Саудитците са дали на фонда му милиарди.

Помолена да коментира тази статия, Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви: „Продължаващите опити на медиите да фабрикуват конфликти на интереси са безотговорни и засилват недоверието на обществеността към това, което четат. Нито президентът, нито семейството му някога са участвали, нито някога ще участват в конфликти на интереси."

Бен Роудс, който беше заместник-съветник по националната сигурност на Барак Обама, твърди, че подходът на Тръмп е „нищо повече от старомодна измама, обвързана със суперсила".

„Неизчислимо е какви щети виждаме сега", каза Роудс. „Корупцията", смята той, „сега е норма в геополитиката."