Обмисляни данъчни промени във Великобритания могат да увеличат разходите на пъбовете със 150 британски лири

Пъбовете във Великобритания са изправени пред повишаване на корпоративния данък, което може да струва на сектора 150 млн. бр. лири (199 млн. д.) и да застраши хиляди работни места. Това сочи нов анализ на Британската асоциация на бирата и пъбовете (BBPA), цитиран от ДПА, а тя от БТА.

Разходите на средния малък пъб в страната ще се увеличат с 3867 бр. лири от догодина, а на типичния средноголям пъб - с 11 085 бр. лири, сочи анализът.

Пъбовете във Великобритания „с тревога правят сметките си и много от тях установяват, че разходите им ще се увеличат силно, а няма да намалеят, независимо какво впечатления дава бюджетът", каза Ема Макларкин, главен изпълнителен директор на асоциацията.

В държавния бюджет, представен по-рано тази седмица от финансовия министър Рейчъл Рийвс, правителството потвърди, че действащата в момента данъчна отстъпка от 40 процента за бизнесите в търговията на дребно, хотелиерството и развлекателния сектор, която стига до 110 000 бр. лири на дружество, няма да се прилага след 31 март догодина. От следващата финансова година отстъпката ще бъде заменена от нова система, при която се предвиждат по-ниски данъчни ставки за тези сектори спрямо останалите компании, без ограничение за размера на данъчния стимул. По думите на Рийвс това „ще са най-ниските ставки от 1991 г.", като ще бъдат компенсирани чрез по-високият данък за недвижими имоти на стойност над 500 000 бр. лири, включително за складове „на онлайн гигантите".

Анализът, направен след представянето на бюджета, показва, че промяната, в комбинация с увеличението на данъчната оценка за повечето заведения, ще доведе до рязко годишно увеличение на сметките.

Друга оценка, направена от браншовата организация "Ю Кей хоспиталити" (UKHospitality) показва, че средният корпоративен данък за заведенията, ще се увеличи с 15 процента през следващата година, което се равнява на допълнителни разходи от 1400 бр. лири.

До 2027-28 г. средните данъци за пъбовете ще бъдат с 4500 бр. лири по-високи, а до 2028-29 г. – със 7000 бр. лири над сегашното ниво.

Председателката на "Ю Кей хоспиталити" Кейт Никълс, заяви, че бюджетните разчети на правителството „бързо се разпадат".

„Многократно предупреждавахме министерството на финансите преди приемането на бюджета, че хотелиерството ще бъде особено силно засегнато от значителното увеличение на данъчните оценки поради влиянието на пандемията върху предишните оценки. Правителството може да реши този проблем. Сигурна съм, че то не е имало намерение да предостави на онлайн гигантите, офис сградите и супермаркетите извън града по-добри условия от тези на местните пъбове, кварталните ресторанти и крайбрежните хотели", посочва тя.