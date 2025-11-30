Инфлуенсърки печелят милиони с "диви" раждания, стотици бебета са починали

Инфлуенсъри печелят милиони, промотирайки „диви" раждания. Така нареченето "обществото за свободно раждане" е свързано със смъртни случаи на бебета по целия свят.

Годишно разследване разкрива как майките са загубили деца, след като са били радикализирани от вдъхновяващи подкаст истории за раждания без акушерки или лекари, пише "Гардиън". Ето и разказ за един от фрапиращите случаи.

Докато Исау Лопес е бил задушен през първите 17 минути от живота си на Земята, атмосферата в стаята остава спокойна, дори екстатична. Акустична музика се чува от високоговорител в скромен апартамент с две спални в предградие на Пенсилвания. „Ти си кралица", промърмори една от трите приятелки в стаята.

Само майката на Исау, Габриел Лопес, усещаше, че нещо не е наред. Тя напъваше силно, но синът ѝ нямаше да се роди. „Можеш ли да му помогнеш?", попита тя, докато Исау коронясваха. „Бебето идва", отговори приятелката. Четири минути по-късно Лопес отново попита: „Можеш ли да го хванеш?" Друг приятел промърмори: „Бебето е в безопасност." Минаха шест минути. Лопес отново попита: „Можеш ли да го хванеш?"

Лопес не можеше да види пъпната връв, увита около врата на сина ѝ, нито мехурчетата, излизащи от устата му. Тя не знаеше, че рамото му се търка в срамната ѝ кост, като гума, въртяща се по чакъл. Но „дълбоко в себе си", казва тя, „знаех, че е заседнал".

Исав изпитваше дистоция на рамото, което означаваше, че главата му се роди, но тялото му не я последва. Акушерките и гинекологите са обучени как да разрешат това усложнение, което се среща при до 1% от ражданията, но тъй като Лопес раждаше свободно, което означава, че ражда без присъствието на медицински специалисти, никой в ​​стаята не разбираше, че с всяка изминала минута Исав получаваше необратимо мозъчно увреждане. При раждане, водено от обучен специалист, петминутно забавяне между появата на главата и тялото на бебето би било спешен случай. Седемнадесет минути са немислими.

Никой не се присъединява към култ доброволно. Мислите, че се присъединявате към велико движение

Със свръхчовешко усилие Лопес се спусна и Исау се роди в 22:00 часа на 9 октомври 2022 г. Той беше отпуснат, мършав и безжизнен. Тялото му беше бяло, а краката му - лилави, и двете признаци на остър кислороден дефицит. Единственият шум, който издаваше, беше слабо гърленье. Баща му Роландо подаде Исау на майка му. „Мислиш ли, че има нужда от въздух?", попита тя. „Добре е", отговори приятелката ѝ. Лопес прегърна неподвижния си син, очите ѝ бяха огромни.

Всички в стаята сега бяха уплашени, но го криеха. Да изразят това, което всички чувстваха, им се струваше огромно, като предателство към Лопес и способността ѝ да доведе Исау на бял свят, но също и към нещо по-голямо: самото раждане. Докато минутите пълзеха, а Исау не помръдваше, Лопес и трите ѝ приятелки си припомниха какво ги беше научила тяхната менторка, основателката на Обществото за свободно раждане, Емили Салдая: раждането е безопасно. Доверете се на процеса.

Затова те потиснаха нарастващата си паника и зачакаха. „Имаше чувството", спомня си приятелката на Лопес, „че сме влезли в някакво времево изкривяване."

Лопес се е запознала с трите си приятелки чрез Обществото за свободно раждане (FBS), бизнес, който насърчава свободното раждане. За разлика от домашното раждане – раждане у дома с акушерка – свободното раждане означава раждане без никаква медицинска помощ. FBS промотира версия, която се възприема като крайна, дори сред застъпниците на свободното раждане: тя е против ултразвука, за който лъжливо твърди, че вреди на бебетата, омаловажава сериозните медицински състояния и насърчава дива бременност, което означава бременност без никакви пренатални грижи.

FBS е основана от Емили Салдая и повечето жени я откриват чрез подкаста ѝ, който е изтеглен 5 милиона пъти, акаунта ѝ в Instagram, който има 132 000 последователи, YouTube с близо 25 милиона гледания или бестселъра ѝ „Пълното ръководство за свободно раждане", видео курс, създаден съвместно от Салдая с колегата ѝ бивша дула Йоланде Норис-Кларк, достъпен за изтегляне от елегантния уебсайт на FBS. Анализ на финансовите документи на FBS от Стейси Ферис, съдебен счетоводител и академик във Вирджинския политехнически институт, показва, че от 2018 г. насам компанията е генерирала приходи над 13 милиона долара.

Когато Лопес открива подкаста, тя е пристрастена, слушайки по един епизод почти всеки ден. За 299 долара тя се присъединява към платената, частна онлайн общност на FBS, Lighthouse, където среща тримата приятели в стаята, когато се ражда Исав. За да се подготви за свободното си раждане, през май 2022 г. тя закупува „Пълното ръководство за свободно раждане" за 399 долара – огромна сума за тогавашната 23-годишна бавачка.

След като е консумирала стотици часове материали на FBS, Лопес се убеждава, че свободното раждане е най-безопасният начин да роди нероденото си дете, далеч от ненужни медицински интервенции. По-рано по време на тридневното си раждане Лопес посещава местната болница за ултразвук, тъй като бебето не се движи толкова, колкото обикновено. Персоналът я призова да остане, предупреждавайки, че е изложена на висок риск от дистоция на рамото, тъй като бебето е „огромно". Но Лопес не се тревожи. Прясно в паметта ѝ беше получен бюлетин от Норис-Кларк, в който се изказваха опасения от проблеми с рамото.