Мадуро готви партизанска война, ако Тръмп го нападне, или ще сее хаос в Каракас

15 хил. американски военни вече са в района - най-голямото струпване в Карибите от десетилетия

Венецуела се готви за евентуално американско нахлуване след поредица от заплахи от Доналд Тръмп. Президентът на САЩ обяви в събота, че въздушното пространство над и около южноамериканската страна трябва да се счита за “изцяло затворено”, без да дава подробности.

Вашингтон продължава да засилва натиска над президента Николас Мадуро. Венецуелското правителство заяви, че коментарите на американския лидер са “колониалистическа заплаха” срещу техния суверенитет и нарушават международното право. Настояват за зачитане на въздушното пространство на страната, нямало да приемат чуждестранни заповеди или заплахи.

Тръмп многократно е заявявал, че американските удари по предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибите и Тихия океан, при които са убити над 80 души, биха могли да прераснат в сухопътни действия във Венецуела. Но според източници той все пак е провел разговор с Мадуро и е обсъдил евентуалното му посещение в САЩ.

Южноамериканската нация има два плана за борба с евентуално американско нападение, сочат източници и документи за планиране, цитирани от Ройтерс. Първият е да се организира партизанска съпротива, която висши служители наричат “продължителна борба”. В случай на нападение

на военните

е наредено да

се разпръснат

и да се укрият

на различни места. И после малки военни части да извършват “актове на саботаж и други партизански действия”.

Вторият вариант, предвиден в случай на въздушна или наземна атака на САЩ, се нарича “анархизация”. Той предвижда използването на разузнавателни служби и въоръжени поддръжници на управляващата партия за създаване на безредици в столицата Каракас и

“превръщането

на Венецуела

в неуправляема

страна”

Въпреки че Мадуро, който е на власт от 2013 г., се радва на лоялността на военните, като назначава офицери на правителствени длъжности, обикновените войници печелят само 100 долара на месец в местна валута, което е около една пета от сумата, необходима на средностатистическо семейство, за да задоволи основните си нужди.

Източници твърдят, че дезертьорствата, които вече се случват в много части, може да се увеличат при американска атака.

Мадуро заяви, че 8 милиона цивилни се обучават в милициите, но според източници, цитирани от световните агенции, само няколко хиляди служители на разузнаването, въоръжени поддръжници на управляващата партия и членове на милициите биха участвали в отбранителни действия. Същевременно военното оборудване, голяма част от което е руско производство и е на десетилетия, не е достатъчно за отговор на САЩ. “Не сме готови да се изправим срещу една от най-мощните и добре обучени армии в света”, каза източник от Венецуела по-рано този месец пред Ройтерс.

През последните няколко месеца САЩ струпват значителни сили в Карибско море, като броят на американските войски в региона вече достигна 15 000. Това е най-голямото присъствие на американците в Карибите от десетилетия.

Администрацията на Тръмп вини Мадуро в участие в трафик на наркотици. Президентът, който успява да се задържи на власт от 2013 г., отвръща, че Тръмп просто иска да го свали, но венецуелските граждани и военните щели да се съпротивляват на всеки подобен опит.

Американските сили в региона досега са се фокусирали върху операции за

борба с

наркотиците,

но събраната

огнева мощ

далеч надхвърля

нужното за тях,

отбелязва “Гардиън”.

Наскоро Тръмп заяви, че е по-лесно да се прехващат потенциални наркотрафиканти на сушата и че това ще започне “много скоро”. И добави: “Предупреждаваме ги: Спрете да изпращате отрова в страната ни!”.

Републиканският сенатор Линдзи Греъм подкрепи решението за сухопътните действия на САЩ, казвайки: “Много оценявам и уважавам решимостта на президента Тръмп да се справи със страните от наркохалифата, които обитават нашия заден двор - сред които е и Венецуела”.

Преди дни “Ню Йорк Таймс” писа, че Мадуро е предложил на САЩ оставката си в рамките на две до три години, но Белият дом е отказал и е настоял за незабавното му напускане на поста.