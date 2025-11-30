Шефът на "Дигнитас", проповядваща достойна смърт, е починал чрез асистирано самоубийство

Ръководителят на швейцарската "Дигнитас", проповядваща достойна смърт, е починал чрез асистирано самоубийство, съобщи Франс прес, позовавайки се на съобщение от организацията.

Лудвиг Минели, който основава групата през 1998 г., е починал в събота, само няколко дни преди да навърши 93 години, съобщават от Dignitas.

От организацията заявяват, че тя ще "продължи да управлява и развива асоциацията в духа на своя основател като професионална и борбена международна организация за самоопределение и свобода на избор в живота и в края на живота".

Минели, адвокат по професия, се сблъска с много правни предизвикателства и подаде няколко успешни жалби до Върховния съд на Швейцария и Европейския съд по правата на човека, припомнят Франс прес и БНР.

От Dignitas заявиха, че работата му е оказала трайно влияние върху швейцарското право, като посочват решението на Европейския съд по правата на човека от 2011 г., което признава правото на човек да реши начина и момента на края на собствения си живот. Швейцарското право не позволява евтаназия, при която лекар или друго лице прилага смъртоносна инжекция, например. Но подпомогнатото умиране - когато човек, който изразява желание да умре, сам извършва смъртоносното действие - е законно от десетилетия. За разлика от някои подобни организации в Швейцария, Dignitas, която твърди, че има над 10 000 членове, предлага услугите си и на хора, живеещи извън страната, отбелязва Франс прес.