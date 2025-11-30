ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Афганистанецът, стрелял по двама американски военн...

Двойка от САЩ отпразнува 80 г. от сватбата си сред 128 деца и внуци

Влюбените са подновили клетвите си. Снимка: Pixabay

Двойка от САЩ празнува 80 г. от сватбата си сред невероятния брой от 128 деца и внуци. Семейство от Тексас влезе в новините, след като реши да отбележи юбилея заедно с традиционния за американците Ден на благодарността. На тържеството те подновили брачните си обети, а булката носела бяла рокля, каквато нямала през 40-те години. Едит и Елбърт имат 12 деца, 37 внуци, 68 правнуци и засега 11 праправнуци.

"Още на училище ходехме заедно. Познаваме се цял живот. Празненството е много специално за мен. Децата го организираха, на тях трябва да благодарим", призна Едит, съобщава NOVA.

