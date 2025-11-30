Папата призова ливанците да си останат в страната

Папа Лъв XIV призова днес ливанците да останат в страната си, където икономическият срив засили масовата емиграция, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

„Понякога е по-лесно да избягаш или просто е по-практично да отидеш другаде. Необходими са наистина кураж и прозорливост, за да останеш или да се върнеш в страната си", заяви той в първата си реч пред ливанските власти.

При липса на официални данни независимият изследователски център „Ал-Дуалия" съобщава, че от 2012 до 2024 г. 800 000 ливанци са емигрирали. Настоящото население се смята, че възлиза на 5,8 милиона души, сред които над един милион сирийски бежанци.

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението", за да излекува „личните и колективните рани".

Страната преживя дълга гражданска война от 1975 до 1990 г., след която така и не бе постигнато помирение. Последната война с Израел задълбочи разделенията, след като през октомври 2023 г. шиитската организация „Хизбула" откри фронт срещу Израел в подкрепа на палестинската групировка „Хамас", предизвиквайки противопоставянето на голяма част от другите общности, включително християните, посочи АФП.

В речта в президентския дворец, произнесена малко след пристигането си в страната, папата акцентира върху вътрешната ситуация и необходимостта да се работи за „мир" – дума, повторена 27 пъти – без да споменава напрежението в Близкия изток.

Лъв XIV подчерта и нуждата от „власти и институции, които да признават, че общото благо стои над интереса на една част" от обществото, и призова управляващата класа „да се постави в служба на народа с ангажираност и отдаденост".

За безпрецедентната икономическа криза, която избухна през есента на 2019 г. и разори ливанците, се смята, че до голяма степен се дължи на пренебрежението на политическата класа, която редовно е обвинявана в клиентелизъм по етно-религиозна линия и в корупция, отбеляза АФП.