Молбата на Нетаняху за помилване предизвика ожесточени политически реакции

Политическата обстановка в Израел е неспокойна след безпрецедентното искане на премиера Бенямин Нетаняху за помилване от президента Ицхак Херцог, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

В писмо от една страница Нетаняху обяснява, че не признава да е извършил нарушения, нито се извинява за предполагаеми престъпления, а вместо това подчертава своята „широка обществена и етична отговорност" за политическото напрежение около текущия процес за корупция.

Молбата от 111 страници, включваща едното писмо, подписано от Нетаняху, и второ, по-подробно писмо, подписано от адвоката му Амит Хадад, иска от Херцог да прекрати процеса за корупция срещу Нетаняху, заявявайки, че това възпрепятства способността му да ръководи страната и следователно е в обществен интерес.

„През последните години напрежението и споровете между различните сегменти на нацията и между различните клонове на държавната власт се увеличиха", ​​написа Нетаняху.

„Осъзнавам, че производството, което се води по моето дело, се превърна във фокусна точка за конфронтации. Нося широка обществена и етична отговорност, с разбиране за последиците от всички тези събития", добавя в писмото си израелският премиер.

Нетаняху, който е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и подкуп, твърди, че въпреки личното му желание да продължи процеса и да докаже невинността си, общественият интерес налага различен курс.

„Прекратяването на процеса ще намали пламъците на политическите разногласия", смята той, добавяйки, че настоящите предизвикателства пред сигурността на Израел и дипломатическите възможности изискват единство.

Молбата на Нетаняху предизвика незабавен порой от политически реакции, рязко разделяйки израелските политически лидери съгласно идеологическите им линии.

Висши членове на правителството на Нетаняху изразиха силна подкрепа за помилването. Министърът на отбраната Израел Кац нарече молбата съществена за националната сигурност, твърдейки, че „днес повече от всякога Израел е изправен пред по-сложна реалност относно сигурността".

„Нетаняху е преследван от години от корумпирана съдебна система, която е фабрикувала политически дела срещу него", заяви министърът на финансите Бецалел Смотрич и настоя, че неговата дясна „Религиозна ционистка партия" ще продължи да настоява за спорната съдебна реформа, независимо от помилването.

Опозиционни фигури обаче рисуват коренно различна картина. В публично обръщение към Херцог, лидерът на опозицията Яир Лапид заяви, че предоставянето на помилване без признание за вина или пълно оттегляне от политическия живот би подкопало върховенството на закона.

„Президентът не може да помилва Нетаняху без да поеме отговорност", настоя Лапид.

Яир Голан, председател на Демократическата партия, нарече искането очевидно избягване на отговорност, настоявайки, че „само виновните търсят помилване" и призовава Нетаняху да се оттегли от обществения живот. Авигдор Либерман, лидер на „Израел Бейтену" (Нашият дом Израел), критикува Нетаняху за отклоняване на вниманието от належащи национални проблеми като икономиката, военните операции и продължаващия спор за военната служба на харедите (ортодоксалните евреи).

Израелската неправителствена организация „Движение за качествено управление" също излезе с изявление, предупреждавайки, че предоставянето на помилване по средата на процеса би представлявало „смъртоносен удар по върховенството на закона и по принципа на равенство пред закона, самата душа на израелската демокрация". Организацията определи искането като потенциален сигнал, че някои граждани биха могли да бъдат поставени над закона.

Ходът идва след безпрецедентното писмо на президента на САЩ Доналд Тръмп, с което призовава Херцог да помилва Нетаняху. Херцог отговори на Тръмп, че не може да се разглежда помилване, освен ако Нетаняху първо официално не признае вината си и не поиска да бъде помилван. По-рано Нетаняху изключи възможността да поиска помилване, ако това означава признаване на вина. Настоящата молба не съдържа такова признание.

Израелският премиер е обвинен в измама, приемане на подкупи и злоупотреба с доверие, произтичащи от три отделни полицейски разследвания. Той отрича всички нарушения.

В случая, известен като „Аферата Безек", Нетаняху е обвинен, че докато е бил министър на съобщенията, е предоставил регулаторни облекчения на телекомуникационния гигант „Безек". В замяна мажоритарният акционер на Безек, Шаул Елович, е предоставил на Нетаняху благоприятно отразяване в новинарския сайт „Walla", който е притежавал.

Във второто разследване, известно като „Аферата Йедиот", Нетаняху е помогнал на издателя на вестник „Йедиот Ахронот" Арнон Мозес, като е повлиял на разпоредбите за разпространение на вестници в негова полза. В замяна Мозес е обвинен, че е предложил на Нетаняху благоприятно отразяване в медийното пространство.

В отделно разследване, известно като „Аферата с подаръците", Нетаняху и съпругата му Сара са обвинени в приемане на подаръци на стойност 200 000 долара от холивудския продуцент Арнон Милчан в замяна на оказване на помощ при издаване на виза за САЩ и промени в данъчните разпоредби в полза на Милчан. Този случай се счита за най-сериозния срещу Нетаняху.

Нетаняху отрича всички нарушения и в миналото е настоявал, че процесът няма да попречи на обществените му задължения.

Нито един действащ израелски премиер не е бил подложен на наказателно преследване. Ехуд Олмерт се оттегли през 2008 г. преди да бъде обвинен в корупция. Олмерт в крайна сметка беше осъден и излежа две трети от 27-месечната си присъда.