Афганистанецът, стрелял по двама американски военни, вероятно се е радикализирал в САЩ

Афганистанецът, който тази седмица стреля по двама членове на Националната гвардия на САЩ във Вашингтон, може да се е „радикализирал" в Съединените щати, заяви днес в ефира на телевизия Ен Би Си министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум, съобщи БТА.

„Смятаме, че се е радикализирал, откакто е тук, в тази страна", обясни Ноум.

Рахманула Лаканвал, на 29 години, шокира Съединените щати в сряда, когато откри огън срещу двама членове на Националната гвардия в американската столица, след като е прекосил цялата страна от щата Вашингтон на западното крайбрежие, където е живеел. Атаката причини смъртта на военнослужеща, която почина в четвъртък от раните си, и тежко рани друг войник.

Оттогава условията, при които този бивш член на специално афганистанско подразделение – служил рамо до рамо с американски войници в Афганистан – е влязъл в Съединените щати, се превърнаха в чувствителна политическа тема, отбеляза АФП.

Лаканвал влиза в САЩ през септември 2021 г., по-малко от месец след прибързаното изтегляне на американските сили от Афганистан по време на управлението на демократа Джо Байдън, в рамките на мащабната операция по евакуация на афганистанци, сътрудничили на американците срещу талибаните. Молбата му за убежище, подадена при управлението на Байдън, е одобрена през април 2025 г. при президента Доналд Тръмп.

Попитана дали администрацията на Тръмп е пропуснала сигнали за радикализация на този имигрант при одобрението на молбата му за убежище, Ноум изцяло прехвърли отговорността върху администрацията на Байдън. „Процесът на проверка (...) се случва, когато човекът влиза в страната. А Джо Байдън със сигурност не е проверил нито един от тези индивиди, не е проверил и този човек", заяви тя.

След нападението президентът Доналд Тръмп разпореди администрацията му да замрази всички решения за предоставяне на убежище в Съединените щати и да преразгледа зелените карти – предоставящи статут на постоянно пребиваване – издадени на граждани на 19 държави, сред които Афганистан, Иран, Хаити и Венецуела.