Летището в столицата на Литва отново затвори заради подозрителни балони

Летището във Вилнюс съобщи днес, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство .

Летището във Вилнюс съобщи днес, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство – пореден случай на прекъсвания на полети в балтийската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейската авиация многократно изпадна в хаос през последните месеци заради появи на дронове и навлизания във въздушното пространство, включително в Копенхаген и Брюксел, а летището във Вилнюс е затваряно поне десет пъти от началото на октомври.

Балтийската страна твърди, че метеорологични балони, използвани от трафиканти, пренасят контрабандни цигари, и обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, че допуска тази практика, като я определя като форма на „хибридна атака".

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони, но ги отвори отново миналата седмица, след като прекъсванията на въздушния трафик, изглежда, бяха спрели.

Лукашенко определи затварянето на границата като „лудост" и „измама", обвинявайки Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия и въвежда нова ера на бодливата тел.

