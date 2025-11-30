"Алтернатива за Германия" учреди нова младежка организация

"Алтернатива за Германия" (АзГ) учреди вчера нова младежка организация, наречена "Поколение Германия" ("Generation Deutschland"), на фона на многохилядни демонстрации срещу крайнодясната партия.

На учредителното събрание в централния германски град Гисен присъстваха над 800 души, които приеха представения проект за устав и избраха свой лидер.

Срещата започна с два часа закъснение заради блокади на пътища и протести. Съпредседателите на АзГ Алис Вайдел и Тино Крупала също не можаха да пристигнат, разказва сп. "Шпигел", цитирано от БТА.

Според данни на полицията в централната част на Гисен са се събрали между 25 000 и 30 000 протестиращи, повечето от които са изразили недоволството си по мирен начин, но е имало и прояви на агресия и сблъсъци с полицията. Съобщава се за между 10 и 15 служители на реда, които са получили леки наранявания. Депутатът от АзГ в Бундестага Юлиан Шмид, заяви, че е бил нападнат и бит от демонстранти, докато се е придвижвал към залата, в която се състоя учредителното събрание.

Министърът на вътрешните работи на западногерманската провинция Хесен Роман Посек заяви, че ситуацията е била напрегната и е имало "значителен потенциал за насилие". "Без полицията в Гисен щяхме да станем свидетели на най-тежки актове на насилие", каза Посек, цитиран от ДПА. По думите му подобен сценарий би бил в полза на АзГ.