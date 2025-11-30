ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич: Рафинерията ни спира да работи, не разбирам какво правят американците

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич Снимка: Инстаграм/ buducnostsrbijeav

Сръбският президент Александър Вучич обяви днес, че рафинерията на Сръбската петролна индустрия (НИС) в Панчево няма да работи от вторник, 2 декември.

Вучич опита да успокои гражданите, защото държавата ще има „достатъчно решения и достатъчно пари", за да се справи със ситуацията.

Той обяви, че ще се опита да проведе допълнителни разговори с американците, но не вярва, че те ще променят решението си. Сърбия все още има „трудна борба", посочи сръбският държавен глава, цитират от БГНЕС.

Вучич заяви, че „не разбира логиката и тактиката" на САЩ по отношение на НИС, нито защо лицензът за експлоатация на компанията не се удължава, въпреки че сръбската държава е дала гаранции, че собствеността на компанията, която е под санкции на САЩ, защото руски компании са нейни мажоритарни собственици, ще бъде променена до крайния срок, определен от САЩ.

„Не мога да разбера какво правят американците сега – казвам ви го открито – не разбирам логиката им", каза Вучич пред телевизия „Информър".

Той каза, че вече не очаква да получи лиценз от американците и че рафинерията трябва да затвори във вторник, 2 декември.

