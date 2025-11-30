ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивет Горанова: Това не съм истинската аз!

Марко Рубио: преговорите с Украйна са продуктивни, но има още много работа по мирно споразумение между Киев и Москва

Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че преговорите с украинската делегация са продуктивни, но остава още много работа по постигането на мирно споразумение между Киев и Москва, съобщи Асошиейтед Прес.

„Има много променливи величини, има и друга страна, която трябва да бъде част от уравнението, а това ще продължи по-късно тази седмица, когато господин Уиткоф пътува до Москва. Макар че поддържаме контакт и с руската страна, ние имаме доста добра представа и за техните позиции", каза Рубио пред репортери.

