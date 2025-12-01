Доналд Тръмп: Замразяването на процедурите за убежище ще е дълго. Не искаме тези хора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че замразяването на процедурите за предоставяне на убежище в САЩ ще продължи дълго.

Тръмп обяви тази мярка след като афганистанец, пристигнал по специална програма в САЩ, откри огън край Белия дом по членове на американската Национална гвардия. Той уби жена гвардейка и рани сериозно гвардеец.

Пред журналисти на борда да президентския самолет повдигнали въпроса колко дълго ще продължи замразяването на решенията относно предоставянето на убежище в САЩ, Тръмп заяви: "Мисля, че ще продължи дълго". Когато обаче журналистите настояха за по-конкретни срокове, Тръмп заяви, че в главата му не се върти никакъв краен срок, пише БТА.

„Не искаме тези хора, защото много от тях не са добри и те не трябва да са в нашата страна", заяви още Тръмп.

Неговата администрация реши да замрази всякакво решение по предоставяне на убежище в САЩ и да преразгледа зелените карти, издадени на граждани на 19 страни, сред които Афганистан, Иран, Хаити и Венецуела.

Извършителят на нападението срещу двамата национални гвардейци беше идентифициран като Рахманула Лаканвал, на 29 години. В Афганистан той е служил редом до специалните сили. Влязъл е в САЩ през септември 2021 г., по-малко от месец след изтеглянето на американските сили от Афганистан. Пристигнал е в САЩ в рамките на голяма операция за евакуацията на афганистанци, сътрудничили на американците срещу талибаните. Молбата на Лаканвал за предоставяне на убежище в САЩ е била одобрена през април на настоящата година. Но от няколко дни представители на администрацията на Тръмп прехвърлят вината върху администрацията на президента демократ Джо Байдън, казвайки, че тя не е проверила предисторията на този афганистанец.

Според американския Държавен департамент над 190 000 афганистанци са пристигнали в САЩ откакто талибаните се върнаха обратно на власт в Афганистан.