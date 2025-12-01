Тръмп ще публикува резултатите от ядрено-магнитния си резонанс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще публикува резултатите от изследване с ядрено-магнитен резонанс, което си е направил през октомври. Това съобщиха Асошейтед прес и БТА.

„Ако искате резултатите от изследването да бъдат публикувани, ще ги публикувам", каза президентът по време на разговор с репортери на борда на президентския самолет, докато се връщаше във Вашингтон от Флорида. Той каза, че резултатите от изследването са били „перфектни".

Белият дом досега отказваше да уточни защо Тръмп е направил това изследване в рамките на медицинския си преглед миналия месец. Белият дом не поясни и коя част от тялото на Тръмп е била изследвана. Прессекретарят Карълайн Левит заяви, че президентът е бил подложен на „усъвършенствано изследване" с ядрено-магнитен резонанс в Националния военно-медицински център „Уолтър Рийд" „като част от рутинния му медицински преглед" и че резултатите показват, че Тръмп остава в „изключително добро физическо здраве".

Тръмп заяви пред репортерите сега, че „няма представа" коя част от тялото му е била подложена на изследването. „Това беше просто ядрено-магнитен резонанс", каза той. „Коя част от тялото ми ли изследваха? Не беше мозъкът, защото направих когнитивен тест и се справих отлично", допълни той в отговор на журналистически въпрос.