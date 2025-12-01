ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Има добри шансове за споразумение между Украйна и Русия за прекратяване на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него има добри шансове за споразумение между Украйна и Русия за прекратяване на войната, предадоха световните агенции.

"Мисля, че Русия би искала това да приключи и мисля, че Украйна, знам, че Украйна би искала това да приключи“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

Неотдавна Тръмп представи план в 28 точки за прекратяване на конфликта в Украйна. Миналата седмица по време на преговори в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна в плана бяха внесени някои изменения. Вчера във Флорида се проведоха преговори между американска и украинска делегации отново фокусирани върху определени точки от плана. Днес за Русия потегля специалният емисар на Тръмп -  Стив Уиткоф, като утре той ще има среща с руския президент Владимир Путин.

Тръмп обаче предупреди, че корупционният скандал в Украйна не помага в преговорите за прекратяване на войната с Русия. "В Украйна има малка проблематична ситуация, която не е от помощ (в преговорите)“, каза Тръмп, цитиран от БТА.

Той визира това, че в Украйна се води голямо разследване за корупция в енергийния сектор. То доведе и до отстраняването от поста на Андрий Ермак, смятан за дясната ръка на президента на Украйна Володимир Зеленски. Ермак, който беше началник на канцеларията на Зеленски водеше досега преговорите със САЩ.

