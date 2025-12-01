Четирима чужденци ранени при израелска атака на Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени в атака, за която се предполага, че е била извършена от израелски заселници на Западния бряг, предаде Франс прес.

Четиримата - трима италианци и една канадка - са пребивавали в района на Дуюк, западно от Йерихон. През нощта на събота срещу неделя са пристигнали десет предполагаеми израелски заселници, които са били маскирани. Те са носели огнестрелни оръжия. Някои са носели и прътове. Атаката е продължила около 10-15 минути. Нападателите са нанесли удари на чужденците, а после са им взели личните вещи, в това число телефони, паспорти, портмоне, банкови карти и след това са си заминали.

Четиримата чужденци са потърсили помощ в болницата в Йерихон вчера сутринта, разказва директорът й Рияд Ейд. Някои от тях са имали контузии в областта на лицето и гърдите. Един от тях е бил ударен и в областта на слабините.

В изявление италианското министерство на външните работи поясни, че трима италианци, членове на международна доброволческа организация, са били нападнати от израелски заселници близо до Йерихон. Министърът на външните работи Антонио Таяни следи ситуацията заедно с италианския консул в Йерусалим, се казваше още в изявлението.

Освен в Източен Йерусалим, окупиран и анексиран от Израел, над 500 000 израелци живеят на Западния бряг в селища, които ООН смята за незаконни по силата на международното право. В тази територия има и около 3 милиона палестинци.

На Западния бряг насилието избухна след началото на войната в ивицата Газа, породена от безпрецедентната атака от страна на „Хамас“ срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Насилието на Западния бряг не престана въпреки, че в Газа влезе в сила прекратяване на огъня на 10 октомври.

Бюрото за координация на хуманитарните въпроси към ООН регистрира през октомври пик на атаките на заселници, предизвикали жертви, материални щети, или и двете за близо две десетилетия на събиране на данни на Западния бряг, пише БТА.