Макрон посреща Зеленски в Париж

1536
Френският президент Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон посреща днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който е под силен военен и политически натиск, предаде Франс прес. Срещата ще последва преговорите между украинската и американската делегации вчера във Флорида. 

Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 часа местно време и двамата държавни глави ще направят изявление пред медиите преди срещата им, последвана от работен обяд, пише БТА.

Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.

Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.

Докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

 

