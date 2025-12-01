Награда от 25 000 долара за информация за нападателя в Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметицата на Стоктън Кристина Фугаци обяви награда от 25 000 долара, която ще доведе до арестуването на извършителите на атаката в Калифорния.

Четирима души бяха застреляни по време на парти за детски рожден ден. Сред убитите има и три деца, съответно на 8, 19 и на 14 години. Четвъртата жертва е на 21 години. Петнадесет души бяха ранени.

Засега нападателят все още не е арестуван и се издирва.

Трагедията се е разиграла в град Стоктън. Полицейската говорителка Хедър Брент поясни, че нападението е било извършено по време на парти за рожден ден в местна банкетна зала, предаде БТА.