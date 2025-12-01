Репортажи за ЕС: Сътрудничество на Източния фланг

Проектът „Репортажи за ЕС от Източния фланг" — нова транснационална медийна инициатива, ръководена от EURACTIV Полша, започва на 1 декември.

Инициативата ще бъде осъществена от консорциум от 9 редакции от 9 държави, ръководен от EURACTIV Полша. Партньорството включва EURACTIV Чехия, EURACTIV Словакия, EURACTIV Румъния, Delfi Латвия, Delfi Литва, Napunk (Унгария и Словакия), Faktabaari (Финландия) и Pro News BG (България).

Проектът е създаден в отговор на натиска върху независимите медии, нарастването на дезинформацията и засилващата се фрагментация на публичната сфера в Централна и Източна Европа.

Каролина Збитневска, главен редактор на EURACTIV Полша, заявява: „Източният фланг се нуждае от силно, независимо информационно пространство относно Европейския съюз, за да защити своите граждани от злонамерена информация (malinformation).Този проект създава транснационална рамка, която позволява на медиите от региона да работят заедно и да предоставят на гражданите надеждни знания на техните собствени езици".

Инициативата укрепва медийната свобода и информационната устойчивост на Източния фланг на ЕС – и на НАТО – чрез трансгранично редакционно сътрудничество и многоезично отразяване на въпросите на ЕС. Тя се основава на убеждението, че надеждната, плуралистична информация на национални езици е от съществено значение за информираното участие на гражданите в обществения живот.

Проектът преследва пет ключови цели:

1. Той предоставя достоверна информация за Европейския съюз на гражданите на региона на техните собствени езици.

2. Той изгражда трайна мрежа от независими редакции, които споделят ресурси и общи редакционни стандарти.

3. Той подобрява взаимното разбирателство между обществата, като подчертава общите предизвикателства и европейските решения.

4. Той доближава Европейския съюз до неговите граждани, като прави съдържанието, свързано с ЕС, по-достъпно и уместно.

5. Той създава устойчива инфраструктура за докладване, предназначена да гарантира дългосрочно въздействие и приемственост.

-----------------------------------------

„Репортажи за ЕС от Източния фланг" поставя нов стандарт за регионално медийно сътрудничество, позиционирайки независимата журналистика като инструмент за укрепване на демократичната устойчивост в Източния фланг на ЕС.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или [името на предоставящия орган. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.