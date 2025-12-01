ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледни подаръци за всеки – бързо, достъпно, магич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21820794 www.24chasa.bg

Подкрепеният от Тръмп кандидат за президент на Хондурас е получил най-много гласове

1184
Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Подкрепяният от Доналд Тръмп десен кандидат за президент на Хондурас Насри Асфура е начело на изборите, показват предварителните резултати, публикувани от избирателната комисия, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Асфура е получил 40,6% от гласовете, при 34,25% преброени бюлетини, пише БТА.

67-годишният Насри Асфура, бивш кмет на Тегусигалпа, подкрепен от Тръмп, изпреварва с едва 1,8 пункта другия десен кандидат, телевизионния водещ Салвадор Насрала. Той е с с 21 пункта пред кандидатката на управляващата левица, Рикси Монкада.  

Предишният председател на Националната партия на Асфура, Хуан Орландо Ернандес (президент на Хондурас от 2014 до 2022 г.), излежава присъда за наркотрафик в американски затвор, отбелязва Ройтерс.

Тримата кандидати имаха почти равни резултати в проучванията на общественото мнение, припомня АФП. 

Около 6,5 милиона хондурасци бяха призовани да гласуват в един тур за следващия президент на страната, както и да изберат 128 депутати и стотици кметове, които да управляват през следващите четири години.

Доналд Тръмп зае интервенционистка позиция в Латинска Америка, като не се поколеба да обвърже американската помощ с добрата воля на правителствата и с близостта си с техните лидери. Той вече заяви, че "ако (Асфура) не спечели изборите, САЩ няма да пилеят парите си", отбелязва АФП.

Доналд Тръмп.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България