ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледни подаръци за всеки – бързо, достъпно, магич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21820815 www.24chasa.bg

Турските митничари на Капъкуле са заловили пратка с над 23 кг скънк на влизане от България

Нахиде Дениз за БТА

2000
ГКПП Капъкуле- Капитан Андреево

При операция ГКПП Капъкуле на българо-турската граница турски митничари са заловили пратка с над 23 кг скънк (вид канабис със засилено действие) при опит да бъде внесен нелегално в Турция.

По информация на Хаберлер наркотикът е разкрит в автомобил с чужда регистрация, който пристигнал  на  митницата на Капъкуле от ГКПП Капитан Андреево.

При проверката на автомобила с рентгенов апарат било установено наличие на нерегистриран товар. Въз основа на това екипите предприели щателна проверка на колата. В проверката било включено куче, обучено за разкриване на наркотици. В тайник под седалката на автомобила били намерени пакети с  общо 23,820 кг скънк. 

Водачът на автомобила, чиято самоличност не се съобщава, е задържан от полицията и е предаден на съда, който е постановил постоянен арест по обвинение за наркотрафик.

ГКПП Капъкуле- Капитан Андреево

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България