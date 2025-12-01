Турските митничари на Капъкуле са заловили пратка с над 23 кг скънк на влизане от България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При операция ГКПП Капъкуле на българо-турската граница турски митничари са заловили пратка с над 23 кг скънк (вид канабис със засилено действие) при опит да бъде внесен нелегално в Турция.

По информация на Хаберлер наркотикът е разкрит в автомобил с чужда регистрация, който пристигнал на митницата на Капъкуле от ГКПП Капитан Андреево.

При проверката на автомобила с рентгенов апарат било установено наличие на нерегистриран товар. Въз основа на това екипите предприели щателна проверка на колата. В проверката било включено куче, обучено за разкриване на наркотици. В тайник под седалката на автомобила били намерени пакети с общо 23,820 кг скънк.

Водачът на автомобила, чиято самоличност не се съобщава, е задържан от полицията и е предаден на съда, който е постановил постоянен арест по обвинение за наркотрафик.