ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21821417 www.24chasa.bg

Кая Калас: Да се помисли и за ограничаване на руските въоръжени сили

1664
Кая Калас

Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия. Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас  преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел, пише БТА.

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.

Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.

Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.

Кая Калас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България