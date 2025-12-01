ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай отчете близо 57 млрд. междурегонални пътнически пътувания за 10 месеца

Китай отчете 56,88 милиарда междурегионални пътнически пътувания през първите 10 месеца на 2025 г., което е увеличение с 3,6% на годишна база, съобщи Министерството на транспорта.

Обемът на товарните превози също запази инерцията на растежа. От януари до октомври оперативният обем на товарите в страната е достигнал 48,29 млрд.тона, което е увеличение с 3,5% спрямо година по-рано.

По-конкретно, обемът на товарните превози по магистралите е 35,62 млрд.тона, което е увеличение с 3,6% на годишна база, докато обемът на товарните превози по водни пътища е 8,29 млрд. тона, което е увеличение с 3,5%, пише КМГ. 

Инвестициите в дълготрайни активи в транспортния сектор възлизат на 2,95 трилиона юана (около 417 милиарда щатски долара) през първите 10 месеца на 2025 г.

