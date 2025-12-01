КМГ: Годишният капацитет на Китай за производство на зелен водород надхвърля 220 000 тона

Производството на водород и свързаните индустрии се развиват изключително бързо в Китай. По много технически индекси страната се нарежда на първо място в света.

Демонстрационната зона за възобновяем водород и намаляване на въглеродните емисии в Нинся-хуейския автономен район вече е произвела близо 11 милиона стандартни кубически метра зелен водород, с което се постига намаление на емисиите с около 20 000 тона. Според данните до края на септември тази година инвестиции в проекти за чист водород в Китай заемат 30% от тези в света, което също поставя страната на първо място в света, пише КМГ.

Генералният секретар на Китайския алианс за водородна енергия Уан Йенмин заяви, че в момента капацитетът за производство на зелен водород на Китай вече надхвърля 220 000 тона годишно, заемайки 50% от общия обем в световен мащаб. Построени са над 540 станции за зареждане с водород, което представлява 40 % от общия брой в света.