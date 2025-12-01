КМГ: Българо-китайски бизнес форум на тема „Автомобилната индустрия” се проведе в София

Следващата година може да се превърне в годината, в която в България ще бъдат подписани не един, а няколко договора за автомобили с китайски компании, стана ясно от изказванията по време на събитието, на което присъства и посланикът на КНР Н.Пр. Дай Цинли.

Форумът бе открит от зам.-министъра на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, който подчерта в словото си, че промяната в профила на България през последните години е свързан с факта, че страната вече не е държава с евтина работна ръка и нашите партньори трябва да имат това предвид. Към момента в автомобилния сектор оперират над 380 компании, в които работят 75 000 души. В България функционират и 38 R&D центъра (центрове за изследвания и развитие), като 80% от сензорите в европейските автомобили са произведени именно тук, каза още българския заместник-министър.

Н.ПР. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик КНР в София отбеляза в словото си, рекордния ръст на китайската автомобилна индустрия, която е произвела 31 милиона автомобила през миналата година. "България е втората страна в света, признала Китайската народна република. Търговията между двете държави расте от 2.9 до 4.1 милиарда долара през 2024 г.," заяви посланик Дай Цинли. Китайските компании търсят у нас европейски инженеринг капацитет, партньори за навлизане в ЕС и производствен капацитет за части.

„Автомобилният сектор достигна 11 милиарда евро оборот.Всяка втора кола в Европа работи с компоненти, произведени в България, а автомобилната индустрия в страната вече генерира близо 11 милиарда евро оборот.", посочи още той.

"Следващата 2026 г. може да се превърне в годината, в която у нас ще бъдат подписани не един, а няколко договора за автомобили с китайски компании," заяви в изказването си Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България". Автомобилният сектор се е превърнал в най-бързо развиващия се в българската икономика през последното десетилетие, като делът му в брутния вътрешен продукт (БВП) е скочил от под 1% през 2012 година до между 10 и 15% днес.

Китайският производител Chery вече обяви плановете си за стъпване на българския пазар през 2026 година с продажби на plug-in хибридни SUV модели. Компанията е подписала стратегически договор със софтуерния център на Visteon в България за разработка на бъдещите им системи, пише КМГ.

Председателят на БТТП Цветан Симеонов подчерта в своето изказване, че българските инженери и производствени мощности получават все по-висока оценка от западните партньори, като даде и конкретен пример за това. Той разказа за германски производител, който разширява дейността си в Русе, след като местните екипи са постигнали впечатляващи резултати. Докато машини, планирани в Германия и произведени в Чехия, са давали 7% брак, българските инженери в крайдунавския град са свалили този показател до едва 0.7%. Сред водещите компании в региона е "Witte Automotive – Русе", която успешно се конкурира с китайските аналози както по качество, така и по цена.