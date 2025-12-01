ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 1 януари 2026 година плащаме и с евростотинки

КМГ: МВнР: Еманюел Макрон и Си Дзинпин ще обсъдят посоката на двустранните отношения

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Френският президент Еманюел Макрон ще направи официално посещение в Китай. По този повод днес говорителят на Външно министерство Лин Дзиен заяви, че това е четвъртото официално посещение на президента Макрон в Китай. Визита е в отговор на посещението на председателя Си Дзинпин във Франция през миналата година по случай 60-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения. Макрон ще се срещне с китайския председател Си Дзинпин и ще обсъдят посоката на двустранните отношения. Двамата ще обменят мнения по важни международни и регионални въпроси от взаимен интерес. Премиерът Ли Цян и председателят на ПК на ОСНП Джао Лъдзи също ще проведат среща с президента Макрон, пише КМГ. 

Франция е първата голяма западна страна, установила дипломатически отношения с Китай на ниво посланици. През последните години контактите между двете страни се засилват в множество сфери, като се виждат и явни резултати. Двете страни също поддържат координация и в международното сътрудничество.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

