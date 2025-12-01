ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белослава Кръстева номер 1 в Европа при жените по ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21821908 www.24chasa.bg

В Брюксел наемането на тротинетка ще се извършва с лична карта и снимка

Николай Желязков, БТА

1444
Тротинетка Снимка: pixabay

Властите в Брюксел са решили от тази седмица наемането на тротинетка в града да се извършва само със снимка на клиента и на личната му карта, съобщиха местни медии. Предстои всички на частни тротинетки да бъдат издадени регистрационни номера.

Целта на промяната е ограничаване на възможностите с помощта на наети тротинетки да се извършват престъпления. Тези стъпки са били препоръчани от прокуратурата заради борбата с разпространението на наркотици и заради честите инциденти на пътя с тротинетки.

Властите са поискали от двете дружества, предоставящи тротинетки под наем в града, да въведат технология за отключване на превозните средства с помощта на селфи, както например при използването на банкови приложения. Дружествата са изразили готовност да съгласуват възможните технически решения.

Тротинетка Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България