Турската полиция иззе над 2,3 милиона таблетки синтетичен наркотик в Измир

Турската полиция е иззела над 2,3 милиона таблетки синтетичен наркотик в рамките на специализирана операция в западния турски окръг Измир, предаде Анадолската агенция.

От полицията съобщават, че операцията е извършена на територията на измирската община Карабаглар, след като е получен сигнал, че на два отделни адреса в района се съхранява голямо количество наркотици. При проверките в двата обекта е разкрито огромно количество таблетки синтетичен наркотик и е заловен един заподозрян, пише БТА.

От полицията посочват още, че това е най-голямото количество таблетки, залавяно наведнъж в окръг Измир.