ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белослава Кръстева номер 1 в Европа при жените по ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21822027 www.24chasa.bg

Турската полиция иззе над 2,3 милиона таблетки синтетичен наркотик в Измир

912
Това е най-голямото количество таблетки, залавяно наведнъж в окръг Измир, обяви полицията. СНИМКА: Pixabay

Турската полиция е иззела над 2,3 милиона таблетки синтетичен наркотик в рамките на специализирана операция в западния турски окръг Измир, предаде Анадолската агенция.

От полицията съобщават, че операцията е извършена на територията на измирската община Карабаглар, след като е получен сигнал, че на два отделни адреса в района се съхранява голямо количество наркотици. При проверките в двата обекта е разкрито огромно количество таблетки синтетичен наркотик и е заловен един заподозрян, пише БТА.

От полицията посочват още, че това е най-голямото количество таблетки, залавяно наведнъж в окръг Измир.

Това е най-голямото количество таблетки, залавяно наведнъж в окръг Измир, обяви полицията. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България