7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани на купон, на който е сервиран алкохол

2288
Седемте знаменитости, чиито имена не се съобщават, по-късно са били освободени под гаранция. СНИМКА: Pixabay

Най-малко седем популярни ирански актьори и актриси бяха задържани от полицията, след като се включиха в празненство за рождения ден на техен колега, където е сервиран алкохол, предаде ДПА.

Полицията е конфискувала 38 литра алкохол по време на операцията, съобщи новинарската агенция Фарс.

Седемте знаменитости, чиито имена не се съобщават, по-късно са били освободени под гаранция.

Консумацията на алкохол е строго забранена в Ислямската република, но въпреки това напитки често се сервират на частни празненства, пише БТА.

Полицейските сили често се насочват към „неислямски" частни събирания. Домакините и гостите обикновено се задържат, а след това освобождават след плащане на глоби.

