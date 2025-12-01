ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус закъсня за тренировка на "Реал"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21822868 www.24chasa.bg

Кремъл: Путин ще се срещне утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф

2044
Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин Снимка: Twitter/@olddog100ua

Руският президент Владимир Путин ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, потегли по-рано днес за Москва, за да продължи преговорите с Русия относно американския план за прекратяване на войната в Украйна.

Неотдавна Тръмп представи план в 28 точки за прекратяване на конфликта в Украйна. Миналата седмица по време на преговори в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна в плана бяха внесени някои изменения, предаде БТА. Вчера в щата Флорида се проведоха преговори между американска и украинска делегация, отново фокусирани върху определени точки от плана.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин Снимка: Twitter/@olddog100ua

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България