Rage bait стана дума на годината на Оксфордския речник

Издателството на Оксфордския университет определи rage bait за дума или израз на годината, съобщи Би Би Си.

Терминът описва манипулативни тактики, които се употребяват, за да ви ангажират онлайн, като използването му през последните 12 месеца се е увеличило три пъти, съобщават от издателството.

Rage bait буквално означава уловка, целяща да предизвика гняв.

Според издателството на Оксфордския университет, което публикува Оксфордския речник на английския език, това е онлайн съдържание, което е създадено умишлено така, че да предизвика гняв или възмущение, тъй като е фрустриращо, провокативно или обидно.

Такова съдържание обикновено се публикува, за да увеличи трафика към уебсайтове или профили в социалните медии. Фразата е близка до clickbait, при която се използва заглавие, за да се привлече читателя към разглеждане на статия или видео. Но rage bait има по-специфичен фокус, а именно да подразни хората.

Другите две думи или изрази в класацията са „създаване на аура" (aura farming) и „биохак" (biohack).

Създаването на аура (aura farming) е изграждане на впечатляваща, привлекателна или харизматична личност или обществен образ чрез поведението или начина на представяне на човека, с които се цели създаване на атмосфера на увереност, хладнокръвие и загадъчност.

Биохак (biohack) е опит за подобряване или оптимизиране на физическото или умственото представяне, здравословното състояние, дълголетието или благополучието на някой чрез промяна на храненето, физическата активност или начина на живот, или чрез използване на други средства като лекарства, хранителни добавки или технологични устройства.

Трите думи са били подложени на обществено гласуване, като резултатите са помогнали за крайното решение, взето от лингвистите.

„Фактът, че думата rage bait съществува и е получила такова широко разпространение означава, че ние все повече осъзнаваме манипулативните тактики, към които можем да бъдем въвлечени онлайн", казва Каспър Гратуол, президент на Oxford Languages в издателството на Оксфордския университет.

„Преди интернетът бе фокусиран върху това да грабне вниманието ни, като провокира любопитство ни в замяната на кликове, но сега наблюдаваме драматична промяна, при която той отвлича и влияе на нашите емоции и на начина, по който реагираме", добавя той.

Думата на миналата година на Оксфордското издание „мозъчно гниене" (brain rot) отразява умственото натоварване от безсмисленото скролване в Инстаграм или ТикТок.

Според Кеймбриджкия речник дума на 2025 г. е „парасоциален" (parasocial) - връзка, която някой чувства между себе си и известна личност, която не познава.